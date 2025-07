Flagrou o marido abus4ndo da filha e ele 'implorou' por perdão

Uma mãe flagrou o marido abusando sexualmente da filha de 9 anos dentro de casa. A criança é sua filha biológica, enquanto o homem estava em um relacionamento com ela há quatro anos.

O caso ocorreu em Campo Largo. Na madrugada, ao desconfiar da demora do marido após ele levantar para ir ao banheiro, a mulher foi até a sala e encontrou o homem na cama da menina, com a calcinha da criança abaixada, sob as cobertas. Revoltada, ela registrou o momento em vídeo.