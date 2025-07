Homem é atropelado por trem ao tentar atravessar linha no Vale

Um homem foi atropelado por um trem na tarde desta terça-feira (15) em Cachoeira Paulista. O acidente ocorreu na passagem de nível que liga os bairros Pitéu e Jardim Trabalhista, nas proximidades das ruas Bonifácio Costa e avenida Cachoeira Paulista.

De acordo com informações obtidas pelo Portal 24 Horas, a vítima tentava cruzar a linha férrea quando foi atingida pela composição. Moradores que presenciaram o momento acionaram imediatamente os serviços de emergência.