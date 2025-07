Homem achado morto em área do Santuário levou facadas pelo corpo

O homem encontrado morto e enterrado em uma área do Santuário Nacional de Aparecida tinha marcas de facadas pelo corpo, tendo sido atingido nas costas, barriga e pescoço, segundo a perícia da Polícia Civil, que investiga o caso.

A vítima é um homem, com idade entre 30 e 40 anos, que foi achado nu e com as pernas amarradas com as próprias calças.