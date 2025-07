Polícia investiga morte de idosa após tratamento estético em SJC

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Marlene da Silva Barros, de 76 anos, passou por um procedimento estético chamado lifting facial e lipoaspiração da região cervical, sendo liberada no mesmo dia.

Os procedimentos foram realizados por um cirurgião-dentista em clínica na região oeste de São José dos Campos, no dia 20 de junho deste ano.

Segundo o depoimento de familiares à Polícia Civil, a idosa começou a passar mal no dia seguinte aos procedimentos, com confusão mental e dor cervical, sendo levada para atendimento no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, no dia 21 de junho. Ela foi liberada no dia seguinte.

No dia 23, a idosa foi novamente internada com os mesmos sintomas e precisou ser entubada, permanecendo no hospital até essa segunda-feira (14), quando veio a óbito.