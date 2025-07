UNIP S. José dos Campos oferece atendimento gratuito à comunidade

A partir da segunda semana de agosto, moradores de São José dos Campos e região poderão contar com uma variedade de atendimentos gratuitos nas áreas de Saúde, Direito e Psicologia. A iniciativa é da Universidade Paulista - UNIP, que mantém as atividades como parte de seus programas de extensão universitária.

Realizados por alunos dos cursos envolvidos e supervisionados por professores e coordenadores, os atendimentos fazem parte da proposta pedagógica da instituição: unir formação acadêmica de qualidade com compromisso social. Para quem recebe os serviços, é a chance de cuidar da saúde, resolver questões jurídicas ou buscar apoio psicológico sem custos.

Para os estudantes, é a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Saúde: de humanos a pets

Na área da Saúde, são oferecidos serviços em Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Medicina Veterinária. A população pode procurar por orientações, consultas, exames e acompanhamentos realizados dentro da estrutura do campus. No caso de clínica veterinária, os atendimentos abrangem desde consultas a situações de urgência e emergência para animais. Alguns procedimentos podem ter custos, dependendo da complexidade.

Apoio jurídico gratuito

Na área jurídica, o Escritório de Assistência Jurídica (EAJ) e o Anexo do Juizado Especial Cível prestam orientações e encaminhamentos gratuitos à população em situação de vulnerabilidade, tanto em casos extrajudiciais quanto judiciais, especialmente nas áreas cível e de família.

A UNIP é reconhecida por sua forte atuação prática em todos os seus 27 campi, com projetos semelhantes em várias regiões do país. Em São José

dos Campos, os atendimentos acontecem no campus localizado na Rodovia Presidente Dutra. Parte deles requer triagem, que pode ser feita por telefone ou pessoalmente.

A universidade oferece cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Segundo rankings nacionais, a UNIP é uma das instituições mais procuradas do país e mantém parcerias com programas como FIES, ProUni, Educa Mais Brasil e Pravaler, facilitando o acesso ao Ensino Superior.



Serviço – Atendimentos gratuitos na UNIP São José dos Campos

Endereço único para todos os serviços:

Rodovia Presidente Dutra, km 157,5 – Pista Sul – Jardim Limoeiro – São

José dos Campos - SP

Clínica de Enfermagem

Telefone: (12) 2136-9000

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e das 13h30 às 19h30

Triagem: presencial

Clínica de Fisioterapia

Telefone: (12) 2136-9055

Atendimento: segunda, quarta e sexta-feira, das 13h10 às 18h30 / terça e

quinta-feira, das 13h10 às 16h50

Triagem: por telefone ou presencial

Laboratório de Avaliação Nutricional

Telefone: (12) 2136-9065

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h / segunda, terça, quarta

e sexta-feira, das 13h às 17h

Triagem: por telefone ou presencial

Clínica Veterinária

Telefones: (12) 2136-9000 / 2136-9091

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Triagem: presencial

Observação: alguns serviços podem ser cobrados

Escritório de Assistência Jurídica (EAJ)

Telefone: (12) 2136-9080

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Anexo do Juizado Especial Cível

Telefone: (12) 2136-9080

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Centro de Psicologia Aplicada (CPA)

Telefone: (12) 2136-9000

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 22h

Agendamento: por telefone ou presencial



Busca uma formação de qualidade com impacto real na sociedade? Escolha a UNIP.