Trem do Metrô de SP é produzido em Taubaté

O primeiro trem da futura Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo foi oficialmente entregue na semana passada, e a cidade de Taubaté, teve papel central nesse marco da mobilidade urbana. A composição foi fabricada na unidade da Alstom instalada no município, reforçando o protagonismo da cidade na produção de tecnologia ferroviária no Brasil.

A cerimônia de entrega aconteceu na quinta-feira (10) e contou com a presença de representantes da empresa, autoridades e da concessionária responsável pela operação da linha, a Linha Uni. O trem, com capacidade para até 2.044 passageiros, faz parte de um lote de 22 composições que serão utilizadas no novo ramal do metrô paulistano, atualmente em construção.