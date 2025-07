VÍDEO: 'Jesus, quando você vai voltar?', diz menino após o coma

Um garoto de 10 anos comoveu milhares de pessoas ao relatar uma experiência espiritual após sofrer um acidente de skate. Ainda no hospital, emocionado, ele contou ter visto Jesus no Céu e descreveu a cena com riqueza de detalhes.

O caso aconteceu nos Estados Unidos com o menino Cason. Em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais, ele aparece no leito hospitalar com lágrimas nos olhos, dizendo: “Jesus, quando você vai voltar? Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Sinto sua falta”.