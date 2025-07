Cobra caninana é encontrada em lavandeira na região

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado na tarde desta segunda-feira (14) para atender uma ocorrência envolvendo uma serpente no bairro Pegorelli, no Condomínio Nova Caraguá 1.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o animal era uma cobra da espécie caninana, que se encontrava na lavanderia de uma residência. A equipe realizou a captura com segurança e, como a serpente não apresentava ferimentos, ela foi devolvida a uma área de mata apropriada, longe da zona urbana.