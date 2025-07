AGORA: Corpo é achado enterrado em área do Santuário de Aparecida

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na madrugada de domingo (13), em Aparecida, na região do bairro Perpétuo Socorro. O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma área não ocupada do Santuário Nacional, atrás da rua Maria Magdalena Ourives, com evidências de violência brutal e tentativa de ocultação do cadáver.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Aparecida, os investigadores receberam, por volta das 11h desta segunda-feira (14), uma denúncia anônima informando que um homicídio teria ocorrido no fim de semana, e que o corpo da vítima estaria enterrado em um morro nos fundos do bairro.

Um investigador e um policial civil foram até o local indicado. Já no início da trilha, localizaram um pé de cabra com vestígios de sangue, próximo a marcas no chão. O objeto foi recolhido pelos agentes com receio de que fosse removido antes da chegada da perícia.

Homicídio.

Cerca de 150 metros adentro da trilha, os policiais encontraram um monte de terra recentemente remexido, próximo a uma árvore. Ao cavarem, os policiais avistaram parte do corpo da vítima, do sexo masculino, parda, magra, aparentando entre 30 e 40 anos, que estava nu e com as pernas amarradas pelas próprias calças.