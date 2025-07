Após restauro, Vila Santo Aleixo será entregue nessa quarta-feira

Cerimônia

Será realizada nessa quarta-feira (16) a cerimônia de entrega da restauração da Vila Santo Aleixo, em Taubaté. O evento, que terá início às 11h, contará com apresentações da orquestra de câmara do Centro Cultural, do Balé da Cidade de Taubaté e da cantora lírica Mere Oliveira.

Restauro

Iniciado em abril de 2023, o serviço deveria ter sido concluído em março de 2024, mas atrasou e foi concluído apenas em dezembro do ano passado. Além disso, o custo passou de R$ 2,9 milhões para R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 649 mil foram repassados pelo governo estadual.