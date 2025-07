PEVs de São José registram aumento de 10% nos materiais recebidos

Balanço

Foi registrado aumento de 10,64% no volume de resíduos recebidos nos 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de São José dos Campos, neste primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Análise

Para a Prefeitura, o aumento é resultado da "conscientização da população sobre a importância do descarte correto de materiais recicláveis".