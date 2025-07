URGENTE: Três crianças e um adulto são atropelados em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Segundo informações preliminares, um veículo atropelou quatro pessoas no local — sendo um adulto e três crianças. O Corpo de Bombeiros prestou socorro a uma mulher de 33 anos, que apresentava escoriações na face", informou o Corpo de Bombeiros.

As demais vítimas foram atendidas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

"Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Vila Industrial. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. Também não há registros fotográficos do ocorrido. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes", informou o Corpo de Bombeiros.