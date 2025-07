Após tarifa dos EUA, Boulos critica Tarcísio: ‘Governador reborn'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em seguida, o governador de São Paulo mudou o tom e disse que a tarifa de Trump é "complicada" para o Brasil e defendeu união de esforços para resolver o impasse.

Para Boulos, o apoio de Tarcísio a Trump – o governador chegou a publicar em suas redes sociais uma foto com o boné do republicano – é uma forma de “traição” aos interesses de São Paulo.

“É vergonhosa [a atitude do governador] para o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país. É o que mais exporta para os Estados Unidos. É o que vai ser mais prejudicado com as tarifas, com o risco de perder emprego. Aí o Tarcísio, que é governador de São Paulo, que foi eleito para defender o estado, os trabalhadores, os empregos daqui, está com o bonezinho do Donald Trump”, disse Boulos a OVALE.

Denúncia.