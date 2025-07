Gilson morre no Vale em trágico acidente no dia do aniversário

Uma tragédia.

Brincalhão, sorridente e com bom coração, Gilson Gonzalez morreu aos 39 anos, no dia do aniversário, vítima de um acidente de trânsito em Jacareí, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (14). Descrito como um pai amoroso, Gilson deixa um filho. A morte comoveu a cidade. Gilson morreu após uma batida de seu carro contra um ônibus na Praça Charles Gates, no Jardim das Indústrias, por volta das 4h50.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor — quando não há intenção de matar — e será investigado pela polícia. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram acionados por volta das 4h50 via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem no local, constataram que o veículo da vítima havia colidido na traseira de um ônibus da Viação Piracicabana.