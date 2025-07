OVALE debate música e cinema ao som de Ney Matogrosso e Rita Lee

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Do vinil às telas e telonas, artistas geniais como Rita Lee, Ney Matogrosso, Elis Regina, Michael Jackson, entre outros, estão voltando com tudo no universo do cinema, dos documentários e nos streamings.

Esse é o universo de “Isso Vale?”, o podcast de atualidade e tendências de OVALE, que traz a debate as pautas que estão borbulhando nas redes sociais. Apresentado pela jornalista Vittoria Lima, “Isso Vale?” estreia nesta terça-feira (15) o seu segundo episódio trazendo uma dupla bem afinada e que entende muito de música: a musicóloga Raquel Aranha, violinista, bandolinista, mestre, doutora e pós-doutora em Música; e o cantor e compositor Krupinsk, um talento novo do “rhythm and blues” brasileiro.

“Música e memória caminham juntas e quando essas memórias viram filmes, séries e documentários, tudo ganha uma nova camada, novas leituras”, disse a jornalista Vittoria Lima na abertura do podcast, pautando o ritmo do bate-papo. “Recentemente tivemos a estreia de ‘Homem com H’, sobre a vida de Ney Matogrosso, fazendo a gente mergulhar não só na vida e na caminhada dele na música, mas também em todo cenário musical da época, com Cazuza, Gonzaguinha. Enfim, um recorte do Brasil”, completou.

“Esse assunto é super apaixonante”, disse Raquela Aranha. “Todo artista tem muitas camadas, milhões de histórias e vivências, um contexto cultural de suas caminhadas. Quando isso vira um filme, um documentário, uma série, uma produção, a gente compreende melhor a complexidade desse artista, o que ele representa”, completou. Krupinsk concorda. Segundo ele, é importante conhecer as pessoas que trouxeram a música para onde ela está hoje.



