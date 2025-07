Adeus, Antonio Dias: idoso de 67 anos morre atropelado em S. José

Será enterrado na tarde desta segunda-feira (14), na região sul de São José dos Campos, o corpo de Antonio Dias Nascimento, 67 anos, atropelado por um veículo na rodovia Monteiro Lobato (SP-50), no trecho de São José, na tarde de domingo (13). O enterro está marcado para as 13h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após o acidente fatal, a vítima foi identificada pela Polícia Civil como Antonio Dias Nascimento. Ele foi atropelado por volta das 14h30, na região do Taquari. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.