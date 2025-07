AGORA: Cantor Fabiano Menotti sofre acidente de carro em rodovia

O cantor sertanejo Fabiano, da dupla com o irmão César Menotti, sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (13), em Juiz de Fora (MG).

O caso aconteceu, por volta das 17h, na BR-040. Ele não se feriu. Outras duas pessoas estavam no veículo, sendo que uma delas sofreu um corte em uma das mãos.