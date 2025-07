São José Futsal perde fora de casa para o Umuarama na LNF

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Então, a equipe de São José dos Campos, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, recebe o Foz Cataratas no outro sábado (19), a partir das 11h, no ginásio da Farma Conde Arena. E o Umuarama joga no mesmo dia, mas às 20h, quando visita o Cascavel, em duelo estadual.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o jogo foi truncado, com poucas chances de gol para os dois lados. O São José equilibrou as ações, mas não conseguiu marcar e foi para o intervalo com empate sem gols.

No segundo tempo, o Umuarama abriu o placar aos 8min, com gol de VItão. Ele recebeu na intermediária, girou e bateu forte, no meio do gol: 1 a 0.