Com um a menos, Águia segura empate com Briosa e segue sem perder

Com esse resultado, o São José, sob comando do técnico Marcelo Marelli, continua na liderança, agora com 13 pontos e ainda invicto no torneio. Porém, tomou o primeiro gol e não tem mais os 100% de aproveitamento. Já a Briosa foi a 9 pontos e ainda está em segundo lugar.

O São José arrancou empate por 1 a 1 com a Portuguesa Santista, mesmo com um jogador a menos, na manhã deste domingo (13), no estádio Ulrico Mursa, em Santos, em jogo válido pela quinta rodada do grupo 4 na primeira fase da Copa Paulista.

Na próxima rodada, a Águia do Vale tem pela frente o Clássico do Vale, quando visita o Taubaté no outro domingo (20). A partida será no estádio Joaquinzão, a partir das 15h. E, no mesmo dia, a Briosa recebe o Santo André, às 10h, de novo no Ulrico Mursa.

Como foi o jogo

Em campo, o jogo começou movimentado e Giba cruzou com perigo aos 2min, quando o goleiro da Águia, Gabriel Affonso, já teve que trabalhar para fazer boa defesa. Nos minutos seguintes, a Briosa ficou mais no ataque, em cima, e o São José tinha dificuldades em sair jogando, até por conta do gramado ruim do estádio.

Contudo, a primeira grande oportunidade do gol foi da Águia, aos 11min. No lance, o lateral-direito Luis Gustavo inverteu e lançou o lateral-esquerdo Fernando Junior, que apareceu livre na área, bateu cruzado, mas o goleiro Léo Steffen, na pequena área, defendeu com a perna direita, um ‘milagre’.