Homem morre durante 'rapidinha' no motel com a namorada

Um homem morreu após uma "rapidinha" com a namorada em um motel, na madrugada deste domingo (13), em Campo Grande (MS).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a imprensa local, o homem tinha 53 anos. Ele e a mulher tinham saído de uma festa com amigos e foram até o estabelecimento ‘do prazer’.