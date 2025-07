Adolescente de 16 anos mata irmão por causa de um par de tênis

Uma briga entre irmãos por um par de tênis terminou em tragédia.

Um adolescente de 16 anos esfaqueou o irmão, de 21 anos, após uma discussão motivada por um par de tênis. O caso aconteceu na cidade de Capitán Bermúdez, na Argentina.

