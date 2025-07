Avó mata a neta a facadas por ciúmes de jovem com seu companheiro

Uma avó matou a própria neta, de 24 anos, após uma crise de ciúmes da relação da jovem com o seu companheiro.

A idosa Maria Borges da Silva, de 61 anos, foi presa em flagrante pelo assassinato da neta, Gislayne Borges de Souza, ocorrido na última sexta-feira (11), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

