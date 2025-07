Condenado por piadas, Léo Lins anuncia show em São José

O humorista Léo Lins, condenado no início de junho a oito anos de prisão por promover, segundo a Justiça, “violência verbal e intolerância” por meio de piadas feitas em um show gravado em 2022, segue com a agenda de apresentações lotada. Em 21 de agosto, ele tem apresentação marcada em São José dos Campos, no Teatro Univap, com ingressos já disponíveis para o público — mais da metade das entradas já havia sido vendida até 11 de julho.

A defesa do comediante protocolou nesta quinta-feira (10) um recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), solicitando a anulação da sentença e a absolvição de Léo Lins. Segundo os advogados, o espetáculo é uma obra artística de ficção, com um personagem humorístico em cena, e não deve ser interpretado como manifestação de opiniões pessoais.