Após morte, família recusa corpo de ex-BBB

Humaira Asghar, atriz paquistanesa de 32 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava, após uma ordem judicial de despejo. O caso chamou atenção depois que a família da artista se recusou a retirar o corpo do necrotério.

O ocorrido aconteceu em Karachi, no Paquistão. A polícia foi acionada para cumprir a ordem de despejo motivada por meses de aluguel atrasado e, ao entrar no imóvel, localizou o corpo da atriz. Segundo informações do The Times India, a situação ganhou repercussão quando os familiares informaram às autoridades que haviam cortado relações com Humaira e não tinham intenção de participar do funeral.