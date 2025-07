Adeus, Marco Antônio! Jovem morre aos 27 anos em Taubaté

A morte do jovem Marco Antônio dos Reis Santos, de 27 anos, comoveu familiares e amigos em Taubaté nesta semana. Morador da cidade, ele morreu na quinta-feira (10) após ser internado em um hospital local. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

De acordo com relatos de pessoas próximas, Marco Antônio teria passado mal na quarta-feira (9) e, diante do agravamento do quadro de saúde, foi hospitalizado, mas não resistiu.