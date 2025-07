Homem sofre acidente com bicicleta elétrica em Caraguatatuba

Um homem se envolveu em um acidente enquanto conduzia uma bicicleta elétrica no início da tarde desta sexta-feira (11), na rua Altino Arantes, em Caraguatatuba. O incidente ocorreu nas proximidades de um estabelecimento comercial no Centro da cidade. A cena foi registrada por uma câmera de segurança.

De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo ao passar por uma valeta que atravessa a via. O impacto causou um desequilíbrio, fazendo com que ele acelerasse de forma involuntária e subisse na calçada do lado oposto, colidindo com algumas caixas de papelão.