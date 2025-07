Tauste abre 40 vagas em Taubaté com diversos benefícios

A rede de supermercados Tauste está com 40 vagas abertas para contratação imediata em sua unidade de Taubaté. As oportunidades são para cargos efetivos em diversas áreas, desde funções operacionais até cargos de liderança. Entre os destaques estão vagas para açougueiro, assistente de limpeza, conferente de mercadorias, eletricista assistente, encarregado e gerente de setor em departamentos como açougue, mercearia, frios, padaria, e-commerce e restaurante, entre outros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os candidatos selecionados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, PPR (Programa de Participação nos Resultados), auxílio-educação, convênio com farmácias e descontos em empresas parceiras.