Havan abre banco de talentos para loja em Taubaté com 150 vagas

Líder de loja

A empresa busca candidatos com ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, além de habilidades como simpatia, comprometimento, foco no cliente e afinidade com o dinamismo do varejo.

Fundada em 1986, em Brusque (SC), com uma pequena loja de 45 m² e apenas um funcionário, a Havan hoje conta com centenas de megalojas em quase todos os estados brasileiros e mais de 22 mil colaboradores. Reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work Institute, a varejista também possui um dos maiores centros de distribuição da América Latina.