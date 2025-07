Em confusão na rua, mãe e filha são agredidas na zona sul de SJC

De acordo com a mãe, a filha precisou ser atendida no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, em razão das lesões.

Mãe e filha foram agredidas na rua em confusão na região sul de São José dos Campos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as duas sendo agredidas. O caso teria ocorrido na última quarta-feira (9), no bairro Jardim Colonial.

Segundo informações, as duas estavam indo ao supermercado e passaram em frente a um estabelecimento onde acontecia um forró. No local, um grupo de pessoas cercaram as duas na rua e iniciaram as agressões.

A confusão teria ocorrido pelo motivo de que uma das pessoas envolvidas na briga, que morou na casa das vítimas, teria deixado a residência após um desentendimento.

Segundo a vítima, a agressora começou com provocações, que depois evoluíram para agressões.