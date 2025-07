Estudantes conhecem a TV Câmara de São José dos Campos

A TV Câmara de São José dos Campos recebeu a visita de 24 estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio da EEEMI Professora Ilza Irma Moeller Coppio, localizada na Vila Sinhá - região norte, no dia 30 de maio. O pedido para conhecer a estrutura da emissora legislativa partiu do próprio grupo como atividade prática de uma aula eletiva voltada a profissões.

Jornalistas da equipe da TV Câmara receberam os alunos, explicaram como é a rotina de trabalho e os bastidores dos principais programas da grade, desde a produção de reportagens na sala da redação, apuração de informações, gravação com fontes (por exemplo, especialistas), edição até a exibição, comandada a partir da sala de transmissão assim como as entradas ao vivo. Quando o grupo passou pelo estúdio, estava em gravação o programa “Estúdio Sobe o Som”, dedicado a ser um espaço para divulgar artistas e bandas locais de todos os estilos.

Ao longo do percurso, que incluiu o plenário e a galeria (de onde os cidadãos podem assistir às sessões), os jovens tiraram dúvidas sobre o poder legislativo e sobre profissões da área de comunicação.

Nesse caso, havia um interesse específico, mas no tour institucional guiado padrão, os visitantes conhecem no plenário, percorrem os gabinetes, assistem a um vídeo que explica o papel dos vereadores e conversam com um parlamentar. No bate-papo podem fazer perguntas.

O programa de visitas também recebe ONGs, associações, faculdades e outras instituições. Para agendamento, envie e-mail para a Assessoria de Relações Institucionais da Câmara: visiteacamara@camarasjc.sp.gov.br.