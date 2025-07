Adolescente de 16 anos denuncia estupro coletivo na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e psicossociais. O morador também entrou em contato com o pai da adolescente, que se deslocou de Ubatuba até Caraguatatuba para encontrá-la.

No local, estiveram presentes membros do Conselho Tutelar e o delegado de polícia, que ouviu a vítima e colheu informações que auxiliaram na identificação do local onde o crime teria ocorrido. A partir disso, a Polícia Civil deu início às diligências com apoio da Guarda Civil Municipal.

Na tarde de quinta-feira (10), os dois adolescentes apreendidos foram encaminhados para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Caraguatatuba. Eles permaneceram à disposição da Vara da Infância e Juventude.