A essência da arquitetura

Na última terça-feira, 2 de julho, foi inaugurada oficialmente a Mostra Nexus – Edição Essência, reunindo arquitetos, lojistas, empresários, patrocinadores, autoridades, imprensa e convidados especiais para celebrar mais uma edição do evento, que já se tornou referência no cenário regional de arquitetura, design e inovação.

Em sua estreia no coração do Vale do Paraíba, a Mostra acontece em São José dos Campos, no bairro Urbanova, e apresenta ao público 24 ambientes assinados por 25 renomados escritórios de arquitetura da região, que exploram o conceito da “essência” com projetos autorais, criativos e inspiradores.