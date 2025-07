EX-Big Brother é encontrada morta e em decomposição

A atriz Humaira Asghar, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de seu apartamento após permanecer cerca de 20 dias sem ser localizada. O corpo já estava em estágio avançado de decomposição quando foi descoberto pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Karachi, no Paquistão. Humaira, que ficou conhecida no país por participar do reality show Tamasha, versão local do Big Brother, vivia sozinha no imóvel. A polícia foi acionada após uma ordem judicial de desocupação por falta de pagamento do aluguel.