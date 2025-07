'Meu filho era amor', diz mãe de Gui, morto após rodeio no Vale

A Santa Casa de Lorena protagonizou, nesta semana, um dos atos mais significativos de solidariedade e esperança no Vale do Paraíba: a captação de múltiplos órgãos do jovem Guilherme Araújo, de 21 anos, que teve a morte confirmada após ser brutalmente agredido durante a festa de peão de Piquete. A retirada dos órgãos foi realizada na quarta-feira (9) nas dependências do hospital e beneficiará pelo menos nove pessoas em diferentes regiões do país.

Foram captados coração, fígado, rins, córneas e vasos, graças à decisão generosa da família do jovem. O gesto de Suelem Alvarelo, mãe de Guilherme, comoveu a equipe médica e ganhou reconhecimento público pela coragem e altruísmo em meio à dor. “Fizeram o mal para o meu filho, mas eu quero fazer a diferença. Dói muito no meu peito, mas eu sei que agora vou poder fazer o bem”, declarou a mãe, emocionada. “Tem várias pessoas precisando de um coração, de um órgão… dessa dor estou trazendo uma alegria. Meu filho era amor", disse em entrevista à TV Vanguarda.