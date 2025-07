Filha mata a mãe por herança; carro é encontrado em Taubaté

Uma mulher de 53 anos foi indiciada por latrocínio e fraude processual após a morte da própria mãe, uma idosa de 78 anos, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição no fim de abril. Segundo a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, a filha teria planejado o crime para se apropriar dos bens da vítima. O veículo da idosa foi localizado e apreendido em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Itajubá, no Sul de Minas, onde a idosa foi encontrada morta no dia 27 de abril. O corpo apresentava sinais de queimaduras e tentativa de carbonização, indicando que a suspeita tentou dificultar o trabalho da perícia.