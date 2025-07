Idosa de 83 anos é derrubada no chão durante assalto em Taubaté

Uma idosa de 83 anos foi vítima de assalto na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Vila São José, em Taubaté. O crime aconteceu por volta das 8h30 na rua Paulo Setúbal e foi flagrado por câmeras de segurança da região.

Nas imagens, é possível ver a senhora caminhando pela calçada quando um motociclista se aproxima e tenta arrancar sua bolsa. Ela resiste, mas é puxada com força e acaba caindo de costas no asfalto, enquanto o agressor foge do local em alta velocidade.