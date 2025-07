Casal fez sex0 em praça ao lado de escola em São José; VEJA VÍDEO

O casal flagrado fazendo sexo em uma praça pública na região leste de São José dos Campos, no final da tarde de quarta-feira (9), estava a poucos metros do muro da escola estadual Professora Ana Herondina Soares Schychof.

Segundo o portal da Secretaria Estadual da Educação, a unidade atende 780 estudantes, a partir dos 6 anos.