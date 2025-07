AGORA: Idoso é achado morto dentro de poço de 7 metros em Taubaté

Um idoso foi encontrado morto dentro de um poço com sete metros de profundidade em Taubaté. Caso é investigado como morte suspeita. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (10). O caso ocorreu no bairro Imaculada Conceição.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso, de 65 anos, foi localizado após um chamado via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), feito por uma testemunha, que relatou ter recebido um telefonema do tio na manhã desta quinta, informando que, durante a madrugada, por volta das 0h30, ouviu um barulho forte no quintal.