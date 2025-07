VÍDEO: Casal faz sex0 em praça de São José perto de crianças

Um casal foi flagrando fazendo sexo em uma praça pública na região leste de São José dos Campos, no final da tarde de quarta-feira (9). O local é frequentado por crianças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O vídeo foi filmado por uma criança de 12 anos, que relatou o caso a um adulto que trabalha na região. As imagens foram obtidas por OVALE.