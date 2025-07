Menina é morta a facadas pela própria mãe e choca cidade

Uma menina foi morta com um golpe de faca no peito pela própria mãe na última terça-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, o crime foi premeditado e motivado pela recusa da mulher em aceitar o término do relacionamento com o pai da criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com as investigações, antes de cometer o crime, a suspeita separou um vestido para o velório da filha, deixou uma aliança sobre a mesa e escreveu uma carta direcionada ao ex-companheiro.