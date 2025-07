Balada sem chiclete: Palácio Sunset explica motivo da proibição

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante uma manutenção de rotina realizada nesta semana, os responsáveis pelo Palácio Sunset, um dos mais famosos espaços de eventos de São José dos Campos, alertaram sobre os prejuízos causados pelo descarte inadequado de chicletes no chão do local. A situação foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais da organização.

Segundo o proprietário local, o empresário Vinicius Veneziani, mesmo com o uso de equipamentos de limpeza profissional, como serradeiras industriais, os resíduos de chicletes permanecem aderidos ao piso, causando manchas e comprometendo a durabilidade da estrutura.

“Por mais que a gente lave, o chiclete não sai. E toda vez que usamos equipamentos pesados, acabamos danificando o piso aos poucos”, explicou. A equipe técnica, liderada por um engenheiro, estuda alternativas para resolver o problema de forma definitiva.

Devido a esse cenário recorrente, a direção do espaço reforça que é proibida a entrada com chicletes, bem como a venda do produto nas dependências do local. A regra tem como objetivo preservar o ambiente e manter o padrão de qualidade para os próximos eventos.