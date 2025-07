Di Melo celebra 50 anos de disco em show gratuito em Taubaté

Di Melo, que teve trabalhos sampleados por artistas internacionais como Drake e é citado por grupos como o Black Eyed Peas, interpreta sucessos de sua carreira, entre eles, faixas do álbum “Di Melo” (1975), “Imorrível” (2015) e “Atemporal” (2019).

Sobre o primeiro disco, ele comenta: “Este ano faz 50 anos do lançamento. Quando saí da gravadora, o álbum ficou solto pelo mundo. Vi cópias sendo vendidas por valores altos. É um disco raro, com Hermeto Pascoal, Ubirajara Silva, Heraldo do Monte. Para o final do ano, está prevista nova edição em vinil”.

A canção “Kilariô” teve alcance internacional a partir dos anos 1990, quando DJs estrangeiros começaram a tocar suas músicas. “Foi quando fui redescoberto. É a música que mais marcou a minha carreira. Todo mundo quer dançar. Só tenho a agradecer”, diz.