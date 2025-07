Cinema dá ingresso grátis a quem usar cueca por cima da calça

A rede de cinemas Cinemark lançou uma campanha promocional inusitada no Brasil: entre os dias 14 e 16 de julho, clientes que forem até uma das unidades usando cueca, sunga ou shorts por cima da calça receberão um ingresso gratuito na compra de outro.

Em São José dos Campos, a rede opera nos shoppings CenterVale e Colinas, ambos participantes da ação.