Esbarrão levou à morte do jovem Gui em rodeio no Vale, diz a mãe

Em entrevista à TV TH+ SBT Vale, a mãe de Guilherme contou que a briga possivelmente começou dias antes, após um esbarrão em um homem durante o mesmo evento.

“Eu soube que tudo começou com um esbarrão que ele deu em um dos meninos na festa, na quinta-feira. Eles até conversaram e parecia que tinha ficado tudo bem. Na sexta-feira também estava tudo tranquilo. Mas no sábado, ele voltou pra festa com um amigo. Quando estavam saindo do banheiro, mais de dez meninos juntaram nele e três no amigo. Jogaram uma substância no olho dele, acho que areia, pra conseguir derrubar ele. Espancaram meu filho até ele desmaiar”, contou Suelem Cabral.

A mãe disse que o jovem era trabalhador e ganhava a vida como motoboy em Lorena. Ela também criticou a falta de segurança no evento, principalmente no local onde as agressões aconteceram.