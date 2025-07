Vale do Paraíba marcou a Revolução de 32 com os 'Batalhões da Fé'

Por ser um ponto estratégico para a Frente Norte do conflito, Aparecida foi bombardeada por ataques aéreos, o que motivou a ação de sacerdotes que tomaram nitidamente posição favorável à Revolução, sendo o principal deles o padre Antão Jorge.

Hospital militar.

Líder nato, Antão colaborou com o regimento do corpo expedicionário de aparecidenses prontos para o combate. O missionário redentorista organizou com os Vicentinos um hospital militar, com sede na atual escola Chagas Pereira, chamado Hospital da Revolução, para o atendimento de feridos.

Em carta ao arcebispo dom Duarte Azevedo, disse Antão: “A menor entre as cidades paulistas não quer ser a última a contribuir para o triunfo do ideal pelo qual São Paulo está se batendo. A Padroeira do Brasil nos dê quanto antes, a paz após a Vitória do Ideal Constitucionalista”.