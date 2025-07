Idoso é agredido a pauladas em São José e está em estado grave

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais patrulhavam a região quando encontraram a vítima, de 64 anos, caída ao solo, com sangramento pelos ouvidos e nariz, aparentando estar afogado pelo próprio sangue e sem reagir.

Os guardas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros atendimentos e levou a vítima ao pronto-socorro da Vila Industrial. O idoso permanece internado no setor de traumas, com fratura na região do maxilar e em estado de saúde grave.

Agressor.

O agressor se apresentou espontaneamente aos guardas no local e admitiu ter agredido o idoso com um pedaço de madeira, alegando como motivação o fato de o idoso ter urinado perto do hotel em que ele trabalha, e onde sua companheira estaria presente.

“Eu fui falar com ele, ele me ameaçou, entendeu? Aí eu corri, fui pegar a madeira e quando voltei ele ainda estava lá no carro. Ele abriu a porta e eu fui e acabei agredindo ele, porque achei que ele ia fazer alguma coisa comigo, ele estava com a mão na cintura”, disse o agressor.