Menina é morta e tem os sei0s arrancados por grupo de criminosos

Após ter sido arrancada de dentro de casa, uma adolescente foi ferida com um gargalo de garrafa no pescoço, sendo deixada agonizando até a morte. Ela ainda teve os seios retirados e o corpo abandonado em uma área de mata. De acordo com a investigação, ela foi morta por ter sido identificada como informante da polícia.

A vítima foi identificada como Ariene de Alcântara Vasconcelos e o crime aconteceu em Recife (PE), no dia 3 de julho. A adolescente foi tirada de casa por outro menor e mais dois homens, sob as ordens de um líder do tráfico de drogas.