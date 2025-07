Homem é preso com tijolo de maconha durante ação da PM no Vale

Um homem foi preso na terça-feira (8) durante ação da Polícia Militar no Residencial Flamboyant 1, em Guaratinguetá. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, de combate ao tráfico de drogas, com foco no patrulhamento intensivo em áreas de atuação do crime organizado.

De acordo com a PM, equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I abordaram o homem em atitude considerada suspeita.