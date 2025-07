Após abrir loja, ‘Chefe do Benefício’ elogia SJC: ‘Me apaixonei'

O empresário chinês Alex Ye, conhecido como o “Chefe do Benefício”, está apaixonado por São José dos Campos. A declaração de amor à cidade foi feita em vídeo nas redes sociais após a pré-inauguração da loja de importados Busca Busca, que atraiu uma multidão e movimentou o centro de São José, nessa terça-feira (8).

Milhares de pessoas passaram pelo local e formaram longas filas na entrada do antigo Shopping Faro, onde a nova unidade foi instalada – Alex Ye, que tem 37 anos, alugou o centro de compras para instalar mais unidade da sua loja.