Adeus, Leonardo: jovem morre em acidente de moto em São José

O motociclista Leonardo Lopes Brito Silva, de 26 anos, morreu na manhã desta terça-feira (8) após se envolver em um grave acidente, na zona sul de São José dos Campos.

O acidente ocorreu foi por volta das 4h30, na alça de acesso à avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes, após o Viaduto Kanebo.